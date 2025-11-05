 Cinema, ciak a Milano per “Franco Battiato. Il lungo viaggio” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

Favino è “Il Maestro”: tifo Sinner ma amo quelli come Vilas e McEnroe

5 Novembre 2025
Estero Videonews

Intesa Ue su clima: riduzioni al 90% ma grandi margini di flessibilità

5 Novembre 2025
Politica Videonews

Separazione carriere magistrati: presentato il Comitato per il sì

5 Novembre 2025
Estero Videonews

Barcellona, nei tunnel della metro la corsa per i 100 anni della rete

5 Novembre 2025
Economia Videonews

Centemero (Lega): Più educazione finanziaria

5 Novembre 2025
Economia Videonews

Fintech, Del Barba (IV): fintech cresca senza lacci e lacciuoli

5 Novembre 2025
Estero Videonews

Filippine devastate dal tifone Kalmaegi: “L’acqua si è presa tutto”

5 Novembre 2025
Cronaca Videonews

Napoli, chiesa gremita per funerali del poliziotto morto in incidente

5 Novembre 2025
Spettacolo Videonews

Backstage del grande tributo al Maestro Luciano Pavarotti all’Arena

5 Novembre 2025
Economia Videonews

Comieco 40 anni: da 300mila a 3,8 mln tonnellate di carta raccolte

5 Novembre 2025
Spettacolo

Cinema, ciak a Milano per “Franco Battiato. Il lungo viaggio”

Tv movie diretto da Renato De Maria che ne esplora vita e mondo
Nov 5, 2025

Roma, 5 nov. (askanews) – Sono iniziate a Milano le riprese del tv movie “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta con Dario Aita come interprete principale nel ruolo di Franco Battiato.

Il film è coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures; le riprese avranno una durata di quattro settimane e si svolgeranno a Milano, per terminare in Sicilia il 24 novembre. Il biopic è un viaggio nella vita del grande cantautore, icona della musica italiana nel mondo. Il film racconta le pieghe più nascoste dell’animo del Maestro che, con il suo mix di ironia e spiritualità, ha scritto le più significative pagine della musica del nostro Paese, cambiandone orgogliosamente le atmosfere e le percezioni.

Franco Battiato (Dario Aita) nasce in Sicilia, tra il sole cocente, il mare e l’Etna che arde vicino. Bambino curioso affamato di vita, cresce in un rapporto esclusivo con sua madre Grazia (Simona Malato) e molto conflittuale con suo padre, mentre scopre l’amore per la musica. Trasferitosi a Milano negli anni Settanta per inseguire il sogno di diventare un artista, entra in contatto con la scena culturale della città. In questo ambiente conosce Fleur Jaeggy (Elena Radonicich), amica e musa, primo dei memorabili incontri che contribuiranno alla crescita autorale e spirituale di Battiato.

Dopo gli album d’esordio caratterizzati da una sfrenata sperimentazione, Battiato si avvicina alla musica commerciale diventando proficuo autore di testi indelebili e lanciando le iconiche cantanti Alice e Giuni Russo. Allo stesso tempo, però, Franco continua ad essere alla spasmodica ricerca di se stesso; lo agita una profonda crisi esistenziale, che segna il punto di rinascita dell’uomo, oltre che dell’artista.

L’incontro con la filosofia di Gurdjieff e con nuovi maestri apre a Franco un percorso interiore radicale. La consacrazione arriva con l’album “La voce del padrone” e con collaborazioni importanti, ma Franco non smette di cercare qualcosa di più alto del successo. Il rapporto con la Sicilia resta un punto fermo, la sua casa e il suo rifugio. La sua vita e la sua musica diventano un viaggio continuo verso un altrove.

Notizie Correlate

Spettacolo Videonews

Favino è “Il Maestro”: tifo Sinner ma amo quelli come Vilas e McEnroe

Nov 5, 2025
Lazio Spettacolo

Tra circo e teatro musicale, a Roma la prima nazionale di “Mystica”

Nov 5, 2025
Spettacolo

Tv, su RaiPlay arriva “Last Swim”, esordio di Sasha Nathwani

Nov 5, 2025