“Non ho paura di niente” è il nuovo album di Fabrizio Moro

Roma, 3 nov. (askanews) – Il 14 novembre esce solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata “Non ho paura di niente”(BMG), il nuovo album di Fabrizio Moro.Il cantante torna sulle scene, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, con il 10° album in studio della sua carriera contenente 9 nuove canzoni caratterizzate da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. Questa la tracklist di “Non ho paura di niente”: “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”. Il vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata include anche la bonus track “Prima di domani” con IL TRE.Sold-out il Bundle in esclusiva sullo store ufficiale BMG contenente la musicassetta del nuovo album (che verrà inviata a partire dal 14 novembre), una shopper e un poster. Fabrizio Moro presenterà il nuovo album al pubblico con un instore tour al via il 14 novembre, giorno di uscita dell’album:– 14 novembre – ROMA – Feltrinelli in Via Appia Nuova, 427 – ore 18.00 – 17 novembre – NAPOLI – Feltrinelli in Piazza dei Martiri – ore 18.00 – 18 novembre – BARI – Feltrinelli in Via Melo, 119 – ore 18.00 – 20 novembre – FIRENZE – Feltrinelli in Piazza della Repubblica, 26/29 – ore 18.00 – 21 novembre – MILANO – Feltrinelli in Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30 – 22 novembre – TORINO – Feltrinelli in Piazza C.L.N., 251 – ore 18.00 – 25 novembre – CATANIA – Feltrinelli in Via Etnea, 283 – ore 18.00 – 26 novembre – PALERMO – Feltrinelli in Via Cavour, 133 – ore 18.00 È in radio la titletrack “Non ho paura di niente”, brano scritto dallo stesso Fabrizio Moro e composto insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo. È online il video del brano, per la regia di Daniele Tofani e la produzione di Bad Boss Productions.L’anno prossimo Fabrizio Moro tornerà in tour con NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026. Il tour prenderà il via con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani. In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti. Questo il calendario con le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners: 2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport 23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall 24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia 28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique 31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia 6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara 7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon 12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica 13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club 15 novembre 2026 – CATANIA – Land I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali. Per info: friendsandpartners.it. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.