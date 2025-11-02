 Avvistati 3 grandi droni su una base Usa in Belgio – askanews.it


Esteri Primo Piano

Avvistati 3 grandi droni su una base Usa in Belgio

A Kleine Brogel sarebbero conservate armi nucleari statunitensi
Nov 2, 2025

Roma, 2 nov. (askanews) – Tre droni sono stati avvistati sopra la base militare belga di Kleine Brogel, dove si ritiene siano conservate armi nucleari statunitensi. Lo ha dichiarato domenica il ministro della Difesa belga Theo Francken. “Ieri sera sono pervenute tre segnalazioni di droni di grandi dimensioni che volavano ad alta quota sopra Kleine Brogel. Non si è trattato di un normale sorvolo, ma di una chiara missione di sorveglianza mirata a Kleine Brogel”, ha scritto Francken su X.

“Elicotteri e veicoli della polizia hanno inseguito i droni, ma li hanno persi dopo molti chilometri a nord. Le indagini sono in corso”, ha dichiarato Francken. Non è la prima volta che dei droni vengono avvistati sopra le basi militari del Belgio. Già il 25 e il 28 ottobre droni sono stati segnalati sopra la base militare di Marche-en-Famenne; sempre Francken ha rivelato il sorvolo di circa 15 droni sopra la base militare di Elsenborn il 10 ottobre scorso.

