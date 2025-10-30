Separazione delle carriere, Nordio: il referendum sulla riforma della giustizia tra marzo e aprile

Roma, 30 ott. (askanews) – “La giustizia è lacrime e sangue dei cittadini e questo non può essere strumentalizzato per cui è bene che la magistratura, come io auspico, esponga tutte le sue ragioni tecniche, razionali che possono militare contro questa riforma, ma che per l’amor del cielo non si aggreghi, come effettivamente ha già detto e ammesso e ringrazio il presidente Parodi, alle forze politiche per farne un specie di referendum pro o contro il governo. Questo sarebbe catastrofico per la politica, ma soprattutto per la stessa magistratura”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando dopo il sì definitivo del Senato alla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere.“Credo che tra marzo e aprile arriveremo al referendum”, ha poi detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo a SkyTg24 dopo l’approvazione definitiva della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere in magistratura da parte dell’aula del Senato. “Noi chiederemo subito come maggioranza il referendum, perché sappiamo che una materia così delicata va sottoposta al giudizio popolare al quale noi ovviamente obbediremo – ha aggiunto – . E questo dimostra che non è né un attentato alla costituzione né tanto meno come dicono alcuni un attentato alla democrazia”.“No, è una vittoria dedicata alla democrazia, a un’idea liberale della giustizia ma soprattutto è dedicata alla coerenza”. Ha risposto così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a chi gli ha domandato se l’approvazione definitiva della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere fosse una vittoria dedicata a Silvio Berlusconi. “Una volta introdotto il processo accusatorio voluto da Giuliano Vassalli come lui stesso aveva detto era inevitabile una riforma del genere, perché in tutti i paesi dove esiste il processo accusatorio anglosassone le carriere sono separate. E anche in quelli non solo di Common Low ma anche di Civil Law: in tutta Europa e in tutto il mondo carriere sono separate”, ha aggiunto.