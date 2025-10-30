 Calcio, Classifica Serie A. Sassuolo nono – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

L’ostaggio israeliano Ofir sepolto per la terza volta

30 Ottobre 2025
Estero Videonews

Ucraina, due morti nei raid russi su Zaporizhzhia

30 Ottobre 2025
Estero Videonews

Ebrei ultraortodossi manifestano a Gerusalemme contro la coscrizione

30 Ottobre 2025
Cultura Videonews

Magie, queer e autori: Star Comics svela a Lucca il suo 2026

30 Ottobre 2025
Economia Videonews

Confprofessioni: “Inclusione e tecnologia al centro del futuro”

30 Ottobre 2025
Estero Videonews

Il cancelliere tedesco Merz ricevuto da Erdogan ad Ankara

30 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

A Napoli i funerali di James Senese, tanti amici e il sax sul feretro

30 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Artissima, Fassi: IVA al 5% sull’arte è rivolgimento epocale

30 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Artissima 2025, dinamica, ma anche istituzionale e internazionale

30 Ottobre 2025
Estero Videonews

Da “peace therapist” a progetto favelas: vincitori UN SDG Awards 2025

30 Ottobre 2025
Sport

Calcio, Classifica Serie A. Sassuolo nono

La serie A dopo Cagliari-Sassuolo 1-2
Ott 30, 2025

Roma, 30 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cagliari-Sassuolo 1-2

Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, Atalanta-Milan 1-1, Como-Verona 3-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1, Bologna-Torino 0-0, Genoa-Cremonese 0-2, Inter-Fiorentina 3-0, Cagliari-Sassuolo 1-2, ore 20.45 Pisa-Lazio.

Classifica: Napoli, Roma 21, Milan, Inter 18, Como 16, Juventus, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta, Sassuolo 13, Udinese, Torino 12, Lazio 11, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa, Fiorentina 4, Genoa 3.

Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20.45 Cremonese-Juventus, domenica 2 novembre ore 12.30 Verona-Inter, ore 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari.

Notizie Correlate

Sport

Tennis, Felix Auger-Aliassime ai quarti a Parigi

Ott 30, 2025
Sport Umbria

Padel, al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player

Ott 30, 2025
Sport

America’s Cup di Vela a Napoli, il forfait di American Magic e i team in bilico

Ott 30, 2025