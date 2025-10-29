 Calcio, Serie A. La Roma aggancia il Napoli in testa – askanews.it


Sport

Calcio, Serie A. La Roma aggancia il Napoli in testa

La serie A dopo Como-Verona 3-1, Juve-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1
Ott 29, 2025

Roma, 28 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Verona 3-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1

Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, Atalanta-Milan 1-1, Como-Verona 3-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-Parma 2-1, ore 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio.

Classifica: Napoli, Roma 21, Milan 18, Como 16, Inter, Juventus 15, Bologna 14, Atalanta 13, Udinese 12, Cremonese, Torino, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa, Fiorentina 4, Genoa 3.

Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20.45 Cremonese-Juventus, domenica 2 novembre ore 12.30 Verona-Inter, ore 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari.

