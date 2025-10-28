 Calcio, Josep Martinez (Inter) investe e uccide anziano in carrozzina – askanews.it


Cronaca Lombardia Primo Piano Sport

Calcio, Josep Martinez (Inter) investe e uccide anziano in carrozzina

  Incidente stradale coinvolge il secondo portiere nerazzurro
Ott 28, 2025
 

Roma, 28 ott. (askanews) – Tragedia nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento dell’Inter. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Fenegrò: la sua auto ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava su una carrozzina elettrica.

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimare l’anziano si è rivelato inutile: è deceduto sul luogo dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe aver accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e invadendo la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Martinez. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe lasciato la pista ciclabile per attraversare la strada in senso opposto.

Il portiere dell’Inter si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Alla luce dell’accaduto, il club nerazzurro sta valutando se annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu, prevista per le 14:00 alla vigilia di Inter-Lazio. La decisione definitiva sarà comunicata entro mezzogiorno.

 

