Casa, Zangrillo: deve essre bene da difendere e non un mercimonio

Roma, 25 ott. (askanews) – “Dobbiamo fare in modo che la casa sia un bene che non va attaccato. Dobbiamo difendere la casa, abbiamo bisogno di fare in modo che la casa non diventi un elemento di mercimonio. Dobbiamo fare in modo che la casa non diventi oggetto di iniziative che in qualche modo ne minacciano la sua solidità”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo intervenendo agli Stati generali sulla casa, organizzati a Torino da Forza Italia. “Abbiamo la necessità di affrontare questo tema sulla casa con la consapevolezza di quello che sta accadendo attorno a noi. Noi viviamo un’epoca particolarmente complessa. Viviamo un’epoca dove l’evoluzione della geopolitica, il trasformarsi, il modificarsi degli equilibri ha delle ricadute importanti anche sulla nostra economia. E quindi – ha proseguito – dobbiamo interrogarci su come l’epoca che stiamo vivendo impatti sul tema della casa, impatti sul tema della rigenerazione urbana”.Secondo Zangrillo “dobbiamo essere capaci di costruire una politica che sappia promuovere un utilizzo strategico, un utilizzo positivo o un utilizzo virtuoso del nostro patrimonio edilizio. Il tema della sostenibilità è un concetto chiave nella trasformazione delle nostre città. Dobbiamo lavorare sulla trasformazione evolutiva che sia capace di garantire un equilibrio tra la crescita e la tutela dell’ambiente – ha detto -. Tra le esigenze delle famiglie e il benessere collettivo. E’ una sfida che è volta a dare centralità anche alle nostre periferie, noi dobbiamo ripensare le periferie delle nostre città, non come dei luoghi di marginalità, ma come dei luoghi, dove invece ci deve essere capacità di innovazione, capacità di produrre idee”. “Creare un ecosistema significa essere capaci di resistere all’autoreferenzialità, che è uno dei mali della politica – ha detto ancora il ministro – che ogni tanto si illude di poter risolvere i problemi e di poter dare delle soluzioni ai problemi guardando soltanto a se stessa. Questo è quello che Forza Italia cerca di non fare. Noi non abbiamo la verità in tasca come dice il presidente Antonio Tajani siamo una forza rassicurante. Siamo rassicuranti non soltanto perché cerchiamo di ragionare col consenso, ma perché tutte le volte ci interroghiamo su quello che pensiamo e ci procuriamo di confrontarci con gli altri, soprattutto con chi ha competenza con chi ha esperienza sui temi che trattiamo per vedere se le nostre idee sono effettivamente idee che hanno delle radici solide”.“L’incontro di oggi ha esattamente questo significato – ha concluso Zangrillo – quello di resistere all’autoreferenzialità. Noi parliamo di casa dal 1994. Ci preoccupiamo di difendere il bene casa ma anche questo è un tema che sta nel nostro Dna. Ci interroghiamo sempre sull’opportunità e sulla necessità di confrontarci con gli altri, quindi le tante persone di rilievo nel nostro incontro” riflettono “proprio la volontà, il desiderio di riuscire ad avere un confronto, un dialogo che ci aiuti a costruire una politica sulla casa per il nostro Paese, che sia veramente una politica capace di rispondere alle attese dei nostri cittadini”. (fonte immagine: Forza Italia).