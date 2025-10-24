 Pd,Schelin: bene discussione interna, ora concentrati su Regionali e manovra – askanews.it


Politica

Pd,Schelin: bene discussione interna, ora concentrati su Regionali e manovra

Impegnati in campagne elettorali per Manildo, Fico e Decaro
Ott 24, 2025

Roma, 24 ott. (askanews) – “Benissimo la discussione interna ad un partito che è democratico, restiamo adesso concentrati sulla manovra e sulle campagne elettorali delle regionali in cui si vota tra un mese e in cui siamo presenti con la nostra coalizione progressista per cui tutto il partito è impegnato in queste campagne elettorali a fianco di Manildo in Veneto, di Fico in Campania e di De Caro in Puglia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione di un libro, a proposito della riunione dei dem riformisti a Milano.

