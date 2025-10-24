 Meteo in miglioramento, weekend più soleggiato ma con sorprese – askanews.it


Lula contro i dazi al Brasile di Trump: sono un errore

24 Ottobre 2025
Linda Laura Sabbadini su SGUARDI: la mia vita nella statistica

24 Ottobre 2025
Farmacie, Taurino (Kitabii): partner principale Farla

24 Ottobre 2025
Oms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa

24 Ottobre 2025
Giappone, Takaichi: voglio costruire rapporto di fiducia con Trump

24 Ottobre 2025
Un drone ucraino colpisce un edificio vicino a Mosca

24 Ottobre 2025
Ministro Bernini in Giordania accoglie altri 49 studenti palestinesi

24 Ottobre 2025
Ucraina, Costa: impegno Ue a sostegno finanziario per due anni

24 Ottobre 2025
Trump: Israele non farà niente con la Cisgiordania

24 Ottobre 2025
"Ecchime", Piotta e Toffolo omaggiano Pasolini a 50 anni dalla morte

24 Ottobre 2025
Meteo in miglioramento, weekend più soleggiato ma con sorprese

“Minime in calo al Nord e ‘fiume atmosferico’ al Centro”
Ott 24, 2025

Milano, 24 ott. (askanews) – Dopo il ciclone dalla Francia e la tempesta di vento e pioggia, il tempo migliora. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma lo spostamento del ciclone verso est nord-est: nel corso delle prossime ore l’occhio del ciclone si allontanerà verso Ungheria, Slovacchia e Polonia.

Il miglioramento delle condizioni meteo sarà dunque rapido e generale, ma prestiamo attenzione ancora al vento di Maestrale che soffierà fino a burrasca forte sulle tirreniche, intorno alla Sardegna e sull’Alto Adriatico. Le onde più alte sono previste inizialmente fino a 6 metri, in particolare sul Mar Ligure davanti alla Toscana, poi in calo fino a 2-3 metri nel corso della giornata del venerdì.

Il weekend sarà più soleggiato su molte regioni, ma non mancheranno delle sorprese: intanto, le temperature minime saranno in ulteriore calo specie al Nord poi, nel corso di sabato arriverà un nuovo “fiume atmosferico” carico di umidità verso le regioni centrali: per fiume atmosferico si intende un circoscritto flusso di vapore acqueo in troposfera che si sposta velocemente come un fiume in cielo e che, condensando, genera piogge anche abbondanti.

Le piogge raggiungeranno subito il Lazio sabato pomeriggio per poi spostarsi parzialmente verso le regioni adriatiche e più intensamente sulla Campania nel corso della notte. Domenica l’instabilità si concentrerà su Friuli Venezia Giulia, Romagna e ancora in Campania. Dopodiché si potrà respirare una tregua un po’ più duratura col ritorno dell’alta pressione almeno fino a mercoledì 29. Una fine di ottobre che potrebbe essere anche un po’ più calda.

Prestiamo ancora attenzione agli ultimi rovesci, al vento di burrasca forte e alle mareggiate sulle coste esposte: onde di 6 metri al largo si trasformano in violenti cavalloni anche sottocosta.

