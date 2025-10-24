 Manovra, Tajani: Conte non parli di economia, conti fuori controllo opera sua – askanews.it


Politica

Manovra, Tajani: Conte non parli di economia, conti fuori controllo opera sua

Prima di parklare si faccia esame coscienza per fallimenti economici e politici: si faccia domanda e si dia risposta
Ott 24, 2025

Roma, 24 ott. (askanews) – “È singolare che il responsabile del buco nei conti dello Stato, provocato dallo scellerato super bonus erogato senza alcun controllo e che ha fatto sperperare miliardi di denaro pubblico, parli di politica economica. I danni fatti dal suo Governo e dal Movimento 5 Stelle sono incommensurabili, comprese le mortificazioni inflitte a tanti giovani del Sud ai quali invece di dare lavoro dava mance clientelari per molti miliardi di euro”. Lo dichiara il vicepremier segretario di Fi Antonio Tajani, replicando via social alle critiche del presidente M5s Giuseppe Conte

“I cittadini italiani- afferma Tajani- hanno capito cosa è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e non lo votano più come dimostrano i risultati nelle Marche, in Calabria e Valle D’Aosta. Un declino elettorale iniziato già alle ultime europee. Dal 2023 il Movimento 5 stelle ha preso sempre meno voti di Forza Italia. Anche la sua Vice Presidente lo ha abbandonato. Conte prima di parlare degli altri si faccia un esame di coscienza per capire le sue fallimentari politiche. Quanto alle banche io difendo le banche di credito cooperativo e le banche popolari che sono le uniche che permettono a 4 milioni di piccole e medie imprese di accedere al credito. Conte si faccia una domanda e si dia una risposta”.

