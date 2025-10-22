 Alice nella città, a Luisa Ranieri il Womenlands Excellence Award – askanews.it


Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo

Alice nella città, a Luisa Ranieri il Womenlands Excellence Award

L’attrice ha ricevuto il premio per le sue scelte artistiche
Ott 22, 2025

Roma, 22 ott. (askanews) – A Roma, davanti a una sala piena di studenti all’Auditorium della Conciliazione, Luisa Ranieri ha ricevuto il Womenlands Excellence Award, riconoscimento dedicato alle eccellenze femminili italiane e internazionali nei mondi della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria e dell’attivismo, in occasione della XXXIII edizione del festival Alice nella città.

Luisa Ranieri è stata premiata per il grande lavoro fatto nel corso degli anni nella costruzione della sua carriera, per le scelte artistiche sempre coerenti e di qualità che hanno contraddistinto il suo percorso e per la caparbietà con cui ha seguito e realizzato il suo sogno, diventando un punto di riferimento di autenticità, talento ed eccellenza femminile nel mondo dello spettacolo.

La premiazione è avvenuta a seguito della proiezione in anteprima per le scuole dei primi episodi de “La Preside”, la nuova serie tv proiettata ad Alice nella città in co-produzione con la Festa del Cinema di Roma. Prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction, arriverà prossimamente in onda su Rai1.

Da un’idea di Luca Zingaretti e con protagonista l’attrice partenopea, “La Preside” porta sullo schermo una storia potente e attuale, che restituisce valore e centralità alla scuola come luogo di riscatto, legalità e futuro. La serie è liberamente ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano diventata simbolo di coraggio e determinazione nella lotta contro l’abbandono scolastico e il degrado sociale.

