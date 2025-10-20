Festa Roma, presentato “Brunori Sas – Il tempo delle noci”

Roma, 20 ott. (askanews) – Una giornata all’insegna della poesia brunoriana ieri alla ventesima Festa del Cinema di Roma per la presentazione di “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, il documentario diretto da Giacomo Triglia, prossimamente sulle reti Rai.Per accompagnare Dario Brunori e Giacomo Triglia in questo viaggio intimo e profondo nell’universo creativo del cantautore calabrese, numerosi amici e personaggi dello spettacolo hanno animato il red carpet sulle note di alcuni dei brani cult dell’artista. Il pubblico della Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ha tributato una grande accoglienza al film, con spazio alla musica sul finale: Brunori Sas ha imbracciato la chitarra per salutare tutti sulle note di “Fin’ara luna”, “L’albero delle noci” e “La vita com’è” al fianco di Riccardo Sinigallia, produttore artistico del suo ultimo album già Disco D’Oro “L’albero delle noci” e figura centrale nel racconto de Il tempo delle noci.Presentato da Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem in collaborazione con Calabria Film Commission. Ad attendere Brunori Sas anche una nuova avventura live in giro per l’Europa: Dario Brunori si prepara a portare oltre confine tutto il suo mondo di cantautore con un tour europeo(prodotto da Vivo Concerti) che partirà il 5 dicembre da Barcellona e toccherà Londra, Bruxelles, Parigi, Berlino, Zurigo e Lugano.