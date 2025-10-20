 Festa Roma, presentato “Brunori Sas – Il tempo delle noci” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Il ministro israeliano Ben Gvir chiede pena di morte per i terroristi

20 Ottobre 2025
Estero Videonews

Merz contro l’AfD: è il nostro “principale avversario” alle elezioni

20 Ottobre 2025
Estero Videonews

Iran, Khamenei: Trump continui a sognare su siti nucleari distrutti

20 Ottobre 2025
Spettacolo Videonews

Bruce Springsteen: non so dove stanno andando oggi gli Usa

20 Ottobre 2025
Cultura Videonews

Biennale Musica, Meredith Monk Leone d’oro a una voce pionieristica

20 Ottobre 2025
Cultura Videonews

Biennale Musica, Meredith Monk riceve il Leone d’oro alla carriera

20 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Turismo, architettura e ospitalità al Falkensteiner di Bolzano

20 Ottobre 2025
Spettacolo Videonews

Teatro, Massini: “Donald (Trump) è il nuovo archetipo del potere”

20 Ottobre 2025
Spettacolo Videonews

Trigno canta i sentimenti della sua generazione in “Ragazzina”

20 Ottobre 2025
Spettacolo Videonews

Eros Ramazzotti live con il World tour gala premiere ad Amsterdam

20 Ottobre 2025
Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo

Festa Roma, presentato “Brunori Sas – Il tempo delle noci”

Grande accoglienza per il docufilm diretto da Giacomo Triglia
Ott 20, 2025

Roma, 20 ott. (askanews) – Una giornata all’insegna della poesia brunoriana ieri alla ventesima Festa del Cinema di Roma per la presentazione di “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, il documentario diretto da Giacomo Triglia, prossimamente sulle reti Rai.

Per accompagnare Dario Brunori e Giacomo Triglia in questo viaggio intimo e profondo nell’universo creativo del cantautore calabrese, numerosi amici e personaggi dello spettacolo hanno animato il red carpet sulle note di alcuni dei brani cult dell’artista.

Il pubblico della Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ha tributato una grande accoglienza al film, con spazio alla musica sul finale: Brunori Sas ha imbracciato la chitarra per salutare tutti sulle note di “Fin’ara luna”, “L’albero delle noci” e “La vita com’è” al fianco di Riccardo Sinigallia, produttore artistico del suo ultimo album già Disco D’Oro “L’albero delle noci” e figura centrale nel racconto de Il tempo delle noci.

Presentato da Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem in collaborazione con Calabria Film Commission.

Ad attendere Brunori Sas anche una nuova avventura live in giro per l’Europa: Dario Brunori si prepara a portare oltre confine tutto il suo mondo di cantautore con un tour europeo(prodotto da Vivo Concerti) che partirà il 5 dicembre da Barcellona e toccherà Londra, Bruxelles, Parigi, Berlino, Zurigo e Lugano.

Notizie Correlate

Spettacolo Videonews

Bruce Springsteen: non so dove stanno andando oggi gli Usa

Ott 20, 2025
Spettacolo Videonews

Teatro, Massini: “Donald (Trump) è il nuovo archetipo del potere”

Ott 20, 2025
Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo

Festa Roma, presentato “Die My Love” con Jennifer Lawrence

Ott 20, 2025