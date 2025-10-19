 Calcio, risultati serie A: Como aggancia la Juve a 12 pt – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Festa Cinema Roma 2025 Videonews

Angelina Jolie: Sudan, Gaza, Afghanistan, cosa impedisce di aiutarli?

18 Ottobre 2025
Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo Videonews

Festa di Roma, sul red carpet arriva Angelina Jolie

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Brignone: Noi donne abbiamo portato sci azzurro a un livello mai visto

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Brignone: non so se tornerò come prima, ma la mia sfida è questa

18 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Il passo indietro del principe Andrea : “la cosa giusta” per i londinesi

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Sci, Brignone: guarire prima di tutto, poi penserò a tornare in pista

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Sci, Sofia Goggia: Cortina è casa, la poesia delle Tofane all’alba

18 Ottobre 2025
Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo Videonews

Festa Roma, Fiorella Infascelli: racconto i giurati del maxiprocesso

18 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Sci, Goggia: buone sensazioni, orgogliosa per l’Olimpiade in casa

18 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Teheran inaugura la stazione “Santa Maria Vergine” nella metropolitana

18 Ottobre 2025
Sport

Calcio, risultati serie A: Como aggancia la Juve a 12 pt

La serie A dopo Como-Juventus 2-0
Ott 19, 2025

Roma, 19 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Juventus 2-0

Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Como-Juventus 2-0, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese.

Classifica: Napoli, Roma, Inter 15, Milan 13, Como, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2

Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.

Notizie Correlate

Sport

Atletica, Maiwa e Cheptoo dominano la mezza maratona di Roma

Ott 19, 2025
Sport

Calcio, Como-Juventus 2-0, il giorno di Nico Paz

Ott 19, 2025
Sport

Motori, Valentino Rossi vince l’8 ore di Indianapolis

Ott 19, 2025