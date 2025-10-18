Ranucci, Meloni a Schlein: getti ombra sulla Nazione, vergognati

Roma, 18 ott. (askanews) – “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social network, replicando alla leader Pd che, commentando l’attentato a Sigfrido Ranucci, ha parlato di “democrazia a rischio” con la destra al governo.