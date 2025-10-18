 Governo, Schlein: Meloni fa la vittima ma lei ci attacca perfino dall’Onu – askanews.it


Politica Primo Piano

Governo, Schlein: Meloni fa la vittima ma lei ci attacca perfino dall’Onu

“E vorrebbe pure stessimo zitti… Spieghi piuttosto i tagli a sanità e pensioni”
Ott 18, 2025

Milano, 18 ott. (askanews) – “Lei può andare alle Nazioni Unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che le opposizioni sono peggio dei terroristi, ma le opposizioni devono stare mute, zitte e buone, dire che va tutto bene”. Così in un video sui social Elly Schlein, replica a Giorgia Meloni nella polemica iniziata stamani con le parole della segretaria Pd (“Con l’estrema destra al governo la democrazia è a rischio”), cui la presidente del Consiglio aveva replicato duramente (“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione”).

Schlein ribatte così: “E pure oggi la presidente Meloni non rinuncia alla dose di vittimismo quotidiano. Basta, basta… perché del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno niente. Parliamo dei problemi concreti degli italiani”. Per esempio, incalza Schlein rivolta a Meloni, “spieghi lei perché stanno tagliando la sanità pubblica in un paese in cui 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi. Spieghi lei perché ha detto di no a quella proposta delle opposizioni che le ha indicato dove prendere 5 miliardi per assumere i medici e gli infermieri che mancano. Spieghi lei perché avete bloccato la nostra proposta unitaria sul salario minimo in uno dei paesi che ha i salari più bassi d’Europa. Spieghi perché dovevate aumentare le pensioni minime a mille euro invece le avete aumentate di 1,50 euro. Spieghi lei perché oggi con la sua manovra si andrà in pensione più tardi. Spieghi lei perché non c’è uno straccio di politica industriale. Lo spieghi a quelle imprese che pagano bollette dell’energia che sono tre volte di quelle delle imprese tedesche, spagnole o francesi. Parliamo dei problemi degli italiani, basta vittimismo – conclude Schlein – perchè del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno davvero nulla”.

