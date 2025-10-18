 Calcio, Risultati serie A, in coda si muove la classifica – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Festa Cinema Roma 2025 Videonews

Angelina Jolie: Sudan, Gaza, Afghanistan, cosa impedisce di aiutarli?

18 Ottobre 2025
Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo Videonews

Festa di Roma, sul red carpet arriva Angelina Jolie

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Brignone: Noi donne abbiamo portato sci azzurro a un livello mai visto

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Brignone: non so se tornerò come prima, ma la mia sfida è questa

18 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Il passo indietro del principe Andrea : “la cosa giusta” per i londinesi

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Sci, Brignone: guarire prima di tutto, poi penserò a tornare in pista

18 Ottobre 2025
Sport Videonews

Sci, Sofia Goggia: Cortina è casa, la poesia delle Tofane all’alba

18 Ottobre 2025
Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo Videonews

Festa Roma, Fiorella Infascelli: racconto i giurati del maxiprocesso

18 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Sci, Goggia: buone sensazioni, orgogliosa per l’Olimpiade in casa

18 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Teheran inaugura la stazione “Santa Maria Vergine” nella metropolitana

18 Ottobre 2025
Sport

Calcio, Risultati serie A, in coda si muove la classifica

La serie A dopo Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0
Ott 18, 2025

Roma, 18 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, ore 18 Torino-Napoli, ore 20.45 Roma-Inter, domenica 19 ottobre ore 12.30 Como-Juventus, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese.

Classifica: Napoli, Roma 15, Milan 13, Inter, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Como, Cremonese 9, Cagliari, Udinese 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma, Torino 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2

Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, risultati serie A: Napoli cade, la Roma può scappare

Ott 18, 2025
Sport

Brignone atleta dell’anno FISI al Media Day di Apreski Milano

Ott 18, 2025
Sport Videonews

Brignone: Noi donne abbiamo portato sci azzurro a un livello mai visto

Ott 18, 2025