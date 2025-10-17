 Festa Roma, presentata la serie evento “Sandokan” con Can Yaman – askanews.it


Festa Cinema Roma 2025 Spettacolo

Festa Roma, presentata la serie evento “Sandokan” con Can Yaman

  In onda da lunedì primo dicembre su Rai 1
Ott 17, 2025
 

Roma, 17 ott. (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, è stata presentata “Sandokan”, la serie evento – prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – che andrà in onda per quattro serate da lunedì primo dicembre su Rai 1 e sarà distribuita in tutto il mondo e andrà su Disney +.

Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Le riprese si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria. A cinquant’anni dalla celebre serie Rai, torna l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Una storia senza tempo che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce.

Nel cast della nuova versione ci sono Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price e con John Hannah.

In occasione della presentazione alla Festa del Cinema, al MAXXI viene inaugurata una mostra immersiva che conduce il pubblico nel cuore delle avventure della serie evento. I visitatori possono ammirare la ricostruzione a grandezza reale del Praho di Sandokan, insieme ai costumi originali, agli oggetti di scena e a uno speciale video di “making of” che permettono di esplorare i suggestivi micromondi tematici della produzione. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 26 ottobre con ingresso libero.

Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mar della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo. Un giorno, durante l’arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un misterioso prigioniero Dayak, un popolo indigeno a lungo oppresso. L’uomo crede di riconoscere in Sandokan il guerriero di un’antica profezia che affrancherà il suo popolo dal giogo degli stranieri. Sandokan non dà peso alla cosa: lui è solo un pirata che ama la libertà; è così che ha vissuto la sua vita fino a oggi. Ma tutto sta per cambiare perché durante un’ardita incursione nel Consolato Britannico di Labuan, Sandokan incontra Marianna Guillonk. Marianna è la giovane figlia del Console inglese. È nota come la Perla di Labuan per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere indomito che la spinge a rifiutare i ricchi pretendenti che ambiscono alla sua mano. L’incontro con Sandokan risveglia in lei quello spirito di avventura che le rigide gabbie della società vittoriana hanno sempre represso. Quello tra Sandokan e Marianna è l’incontro di due mondi che non potrebbero essere più diversi. Una storia impossibile, apparentemente. Ma non c’è niente di impossibile quando due cuori desiderano la stessa cosa: la libertà. Tra i due però si inserisce Lord James Brooke, l’ombroso e affascinante “cacciatore di pirati”.

Brooke non è il solito ricco mercante, né un militare di carriera, ma un audace avventuriero che – a capo della sua fregata, la “Royalist” – semina il panico tra i pirati di tutto il Sud-Est asiatico. Uomo ambizioso e brillante, Brooke cattura la ciurma di Sandokan e si mette sulle tracce del loro capitano. Brooke è disposto a tutto per fermare Sandokan, ottenere il potere e conquistare il cuore di Marianna. La quale non è indifferente al fascino di quell’uomo.

Inizia così un’avventura che si snoda tra i mari del Borneo, la vivace città di Singapore e la lussureggiante giungla tropicale del Borneo. Proprio qui, nel cuore della foresta, Sandokan incontrerà il suo destino. Alla resa dei conti ognuno dovrà operare una scelta: Marianna, divisa tra Brooke e Sandokan, dovrà affrontare i lati più oscuri del suo mondo e decidere cosa vuole veramente; Brooke dovrà misurare la sua sconfinata ambizione con i suoi lati più vulnerabili; Sandokan, da semplice pirata che viveva alla giornata, sarà chiamato a trasformarsi nella Tigre della Malesia.

 

