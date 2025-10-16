 Gabry Ponte tornerà a far ballare con “San Siro Dance 2026” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Avs: “Adeguare gli stipendi automaticamente all’inflazione”

16 Ottobre 2025
Estero Videonews

Trump: la ricerca dei resti degli ostaggi a Gaza è “raccapricciante”

16 Ottobre 2025
Politica Videonews

La Premier Meloni alla Fao, l’incontro con il Papa

16 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

M.O., Fini: indebolito asse sciita oltranzista

16 Ottobre 2025
Estero Videonews

Fao, Mattarella: inaccettabili carestie e sperequazioni su cibo

16 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Manovra, Congedo (FdI): in arrivo riduzione Irpef

16 Ottobre 2025
Politica Videonews

Santanché: Milano-Cortina? Non sono preoccupata, Italia farà sua parte

16 Ottobre 2025
Politica Videonews

Milano-Cortina, Santanché: Olimpiadi lasceranno molto ai territori

16 Ottobre 2025
Economia Videonews

Banche, Ottaviani (Lega): Contributo agli italiani, volontario

16 Ottobre 2025
Estero Videonews

Nyt: Trump avrebbe autorizzato la Cia a colpire in Venezuela

16 Ottobre 2025
Spettacolo

Gabry Ponte tornerà a far ballare con “San Siro Dance 2026”

Il grande live sabato 27 giugno 2026
Ott 16, 2025

Milano, 16 ott. (askanews) – Dopo il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila presenze, Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con “San Siro Dance 2026” powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per il Fanclub dalle ore 11:00 di domani, venerdì 17 ottobre, in pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 20 ottobre su www.livenation.it e in general sale dalle ore 11:00 di martedì 21 ottobre.

Gabry Ponte, il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo, sarà ancora una volta protagonista assoluto di una serata imperdibile che catapulterà i fan in una nuova grande festa all’insegna delle sue hit che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno nella storia della musica dance. La scaletta sarà un susseguirsi continuo di grandi successi, dai più recenti – con cui ha collezionato due dischi di diamante – fino alle hit intramontabili che lo hanno reso un’icona internazionale, per dare vita a uno show (co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation) unico nel suo genere.

Con lo storico live di quest’anno a San Siro, è entrato di diritto nella ristrettissima cerchia di DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, unendosi a Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.

Questo importante traguardo, che si prepara adesso a replicare nel 2026, arriva dopo la pubblicazione a gennaio 2025 di “Tutta L’Italia”, brano scelto come colonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo e con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, rappresentando la Repubblica di San Marino.

L’artista, che conta attualmente 3 dischi di Diamante, 50 di Platino, 29 d’Oro, e oltre 6 miliardi di stream complessivi su tutte le piattaforme, vanta una nomination ai Grammy – nel 2001 con “Blue (Da Ba Dee)” nella categoria Best Dance Recording – e numerose collaborazioni con artisti internazionali come Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul, Train e molti altri. Anche la sua attività live è molto intensa: si è infatti esibito nei famosi festival Tomorrowland, Tomorrowland Brasil, Moon & Stars Festival, e in venue leggendarie come il Circo Massimo di Roma e il superclub Ushuaïa di Ibiza; nel 2024 ha inoltre celebrato i suoi 25 anni di carriera con un tour completamente sold out nelle arene italiane.

Dopo il tutto esaurito dello scorso giugno, con “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5, Gabry Ponte è pronto a trasformare nuovamente lo Stadio San Siro di Milano nella più grande dancefloor italiana.

Notizie Correlate

Spettacolo

Regolamento della 76ª edizione del Festival di Sanremo con 26 big

Ott 16, 2025
Spettacolo

Cinema, Vanessa Redgrave premiata al 43esimo Torino Film Festival

Ott 16, 2025
Spettacolo Videonews

In anteprima il video di “Meladia”, il nuovo singolo dei Side74

Ott 16, 2025