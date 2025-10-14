Festa Roma, al via Alice nella città con i primi sold out

Roma, 14 ott. (askanews) – Al via domani la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre e che si svolge, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di Roma, tra Auditorium Parco della Musica, Auditorium della Conciliazione, Cinema Adriano e altre location della Capitale.L’edizione 2025 si apre con i primi sold out per le proiezioni di “Anemone”, opera prima di Ronan Day-Lewis, che segna l’atteso ritorno al cinema del padre Daniel Day-Lewis a otto anni dal ritiro dalle scene, della terza stagione della serie tv “Un professore” di Andrea Rebuzzi, interpretata da Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita e del film “Domani interrogo” di Umberto Riccioni Carteni con Anna Ferzetti. Sono, inoltre, 9.774 le prenotazioni da parte delle scuole, provenienti da 114 istituti e 441 classi. “Il nostro obiettivo è rafforzare la vocazione di Alice nella città come luogo di confronto e crescita, dove le nuove generazioni possono incontrare registi, attori e autori da tutto il mondo, condividendo esperienze, idee e visioni. Siamo profondamente soddisfatti di questi risultati, che testimoniano l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico, confermando quanto il nostro festival sia ormai un punto di riferimento per i giovani e per chi crede nel cinema come strumento di dialogo e conoscenza”, dichiarano i direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.Ad inaugurare Alice nella città sarà “Good Boy”, l’opera prima low budget di Ben Leonberg, il film di genere più atteso dell’anno e già fenomeno di culto prima ancora della sua uscita in sala, che racconta la paura interamente attraverso lo sguardo di Indy, il vero cane del regista. Leonberg sarà presente a Roma per presentare il film è sarà anche protagonista di un photocall speciale il 15 ottobre alle ore 16.30 a Largo Goldoni, nel quale sarà accompagnato da quattro simpatici cani, in omaggio al protagonista del suo film, prima della proiezione inaugurale all’Auditorium della Conciliazione alle ore 21.30. Si arricchisce ulteriormente il programma del format “Fuori Sala”, ideato da Alice nella città con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e il I Municipio e che si inaugura oggi con la Notte Bianca di via Margutta.Giovedì 16 ottobre alle ore 16.30, presso l’Hotel J.K. Place Roma si terrà la masterclass con James Franco e Claudio Giovannesi. Un incontro imperdibile, aperto al pubblico con ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti, che offrirà un’occasione unica per approfondire la loro collaborazione artistica, nata per il film “Hey Joe”, e che offrirà ai partecipanti un confronto sul cinema indipendente e i nuovi linguaggi della narrazione. Domenica 19 ottobre alle 15.00, presso Palazzo Talìa, la protagonista di “Footloose” Lori Singer terrà una masterclass sul mestiere dell’attrice dal titolo “Lori Singer incontra le ragazze”, con ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. A seguire, alle ore 16.30, partirà da Largo Goldoni un flash mob dedicato al cult movie, che coinvolgerà il pubblico tra via Condotti e via del Babuino. L’omaggio al film si concluderà alle ore 21.00 al Cinema Adriano con la proiezione del film di Herbert Ross, introdotto dalla protagonista.Il progetto Alice nella città è realizzato da Playtown Roma con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali.