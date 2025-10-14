 Dombrovskis: preoccupati come Usa su stretta Cina a export terre rare – askanews.it


Economia

Dombrovskis: preoccupati come Usa su stretta Cina a export terre rare

Nel parleremo al G7 delle Finanze
Ott 14, 2025

Roma, 14 ott. (askanews) – La Commissione europea “condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti” per le restrizioni alle esportazioni di terre rare annunciate dalla Cina, e in generale per i controlli supplementari che vuole imporre sulle catene di approvvigionamenti e il tema sarà discusso al G7 delle Finanze questa settimana a Washington, durante le assemblee di Fmi e Banca Mondiale. Lo ha riferito il commissario europeo all’economia, Valdis Dombrovskis durante un evento all’American Enterprise Institute.

“Sulle tensioni tra Usa e Cina dobbiamo vedere come sfoceranno, ma condividiamo le preoccupazioni su questo grande ampiamento dei controlli sulle esportazioni su vari minerali e sull’intera catena di valore – ha detto -. Ci attendiamo alcune discussioni ora a livello del G7 qui a Washington”.

Il presidente Usa Donald Trump ha reagito agli annunci di Pechino con la sua tipica indole, annunciando in rappresaglia dazi supplementari del 100% sulle importazioni dalla Cina.

“Ma nella Ue abbiamo le stesse preoccupazioni e peraltro non sono nuove. Abbiamo grandi esposizioni alle forniture dalla Cina sulle terre. La Cina domina questo settore, ne ha più del 90% e alcuni anni fa abbiamo iniziato a perseguire una strategia di diversificazione sulle materie prime con partnership con vari paesi nel mondo. Ma anche con una strategia in cui cerchiamo di riciclare di più”, ha proseguito. “Pensiamo che la chiave della resilienza qui sarà diversificazione”. (fonte immagine: AEI).

