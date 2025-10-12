 Rai Libri: esce “Colpi di coda” di Alessandra Zavoli – askanews.it


Cultura

Rai Libri: esce “Colpi di coda” di Alessandra Zavoli

“Storie di personaggi famosi e dei loro amici felini”
Ott 12, 2025

Roma, 12 ott. (askanews) – Rai Libri presenta “Colpi di coda. Storie di personaggi famosi e dei loro amici felini” di Alessandra Zavoli, disponibile nelle librerie e negli store digitali (pagine: 176, prezzo:  18,00).

I gatti sono esseri spe­ciali, ognuno a modo suo: intelligenti, curiosi, regali e volubili, indagatori, intuitivi e catalizzatori di intensi attacchi di coccole. Lo sanno bene i loro “umani di compagnia”, che in questo libro sono alcuni personaggi noti. Storie brevi e leggere, curiosità inedite e piccole manie della vita con i loro mici del cuore. Il libro è ispi­rato alla trasmissione radiofonica “Colpo di coda”, di cui costituisce una sorta di parte inedita: da Luca Barbareschi a Eleonora Daniele, Beppe Convertini e Stefano Fresi. Da Benedetta Tobagi a Ma­risa Laurito e Ivana Spagna, Tony Esposito, Francesco Paolantoni, Dario Ballan­tini. E ancora Luca Ward, Rosanna Banfi, Bruno Bozzetto, Roberta Capua, Benedetta Tobagi e tanti altri. Una car­rellata di storie e tante belle foto “gattose” tratte dagli album personali degli intervi­stati.

Alessandra Zavoli è giornalista professio­nista e ha lavorato per vent’anni al Mattino di Napoli. Per la Rai ha ideato e condotto una rubrica sull’ambiente per Isoradio, canale di utilità radiofonica, e nel 2012 una rubrica sul Giro d’Italia su Rai Sport. Moglie di Sergio Zavoli, dal gennaio 2022 firma una rubrica settimanale sul quo­tidiano Avvenire dal titolo: “Zavoli&Zavoli”, guida l’Associazione “Il Gruppo di Zavoli”, un think tank culturale che tutela e promuove iniziative legate al grande giornalista, tra cui il premio per il giornalismo d’eccellenza a lui dedicato. Insegna “Criminologia dei rea­ti sugli animali” alla facoltà di Giurispruden­za della Uniecampus di Roma, ed è autrice e conduttrice di “Colpo di coda”, un format in diretta su Rai Radio 2, dedicato al mondo degli animali.

