 Toscana, Tajani: contromanifestazione? Abbiamo diritto di parlare – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Economia Videonews

Confindustria Giovani: ora uno Youth Deal per cambiare ritmo

10 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Dalle Seychelles all’Oman, gli italiani cercano esperienze autentiche

10 Ottobre 2025
Economia Videonews

MSC Crociere guarda al 2026: nuova nave World Asia e debutto in Alaska

10 Ottobre 2025
Economia Videonews

Urso: “Se Parlamento lo chiede Elkann dovrebbe tornare”

10 Ottobre 2025
Politica Videonews

Toscana, Conte e Giani: lavoreremo bene insieme 5 anni

10 Ottobre 2025
Estero Videonews

Melania Trump: stabilito un “canale di comunicazione” con Putin

10 Ottobre 2025
Politica Videonews

Calenda: “In Italia manca una strategia per la crescita”

10 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Medici, la Simi a Rimini: serve riforma per cronici e territorio

10 Ottobre 2025
Estero Videonews

Nobel, Putin: almeno Trump si impegna “per raggiungere la pace”

10 Ottobre 2025
Economia Videonews

Pecoraro Scanio: Italia tutela agricoltura, cibo e consumatori

10 Ottobre 2025
Politica

Toscana, Tajani: contromanifestazione? Abbiamo diritto di parlare

“La democrazia non vale solo per loro”
Ott 10, 2025

Firenze, 10 ott. (askanews) – “In democrazia credo che tutti quanti abbiano il diritto di parlare. Impedire a forze che sono in maggioranza in Italia, che hanno stravinto le elezioni in Calabria che hanno stravinto le elezioni nelle Marche, mi sembra veramente una lesione alla democrazia, una ferita alla democrazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Firenze prima del comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, a proposito della contromanifestazione dei centro sociali, antagonisti, sindacati di base e Rete Antifascista contro la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in città.

“Si possono fare manifestazioni legittime, tutti quanti hanno il diritto di manifestare, ma tutti quanti hanno il diritto di parlare – ha aggiunto Tajani – Non è che vale soltanto per uno la regola in democrazia, le regole sono valide per tutti. Non capisco perché si voglia impedire a noi di parlare e a dire la nostra, poi sono i cittadini che decidono, non chi occupa le piazze o fare manifestazioni”.

“Mi auguro che la sinistra che siede in Parlamento prenda le distanze da queste persone perché noi non abbiamo mai organizzato manifestazioni per non far parlare qualcuno – ha concluso Tajani – Quello che è successo a Livorno contro la nostra manifestazione, altre manifestazioni del centrodestra, ha dell’incredibile.Bombe carta, minacce a chi entrava nelle sale, insomma, è una cosa che che non si vede, non si deve vedere un paese democratico”.

Notizie Correlate

Politica

Quirinale, Leone XIV da Mattarella martedì 14 ottobre

Ott 10, 2025
Politica

M.O., Meloni: da Landini problemi a lavoratori invece di difenderli

Ott 10, 2025
Politica

Meloni: da sinistra rabbia crescente perché dimostrato che sono scarsi

Ott 10, 2025