Roma, riapre il Cinema Europa grazie a partnership CSC-Netflix

Roma, 9 ott. (askanews) – La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e Netflix hanno annunciato oggi la riapertura del Cinema Europa di Roma che dà il via a una partnership unica nel suo genere tra la più antica scuola di cinema d’Europa e il più grande servizio d’intrattenimento in streaming al mondo.Il Cinema Europa è un luogo simbolico per la storia del cinema italiano. Qui, il 20 settembre del 1905, centoventi anni fa, si è svolta la prima proiezione pubblica del primo film narrativo realizzato in Italia: “La presa di Roma” (diretto da Filoteo Alberini). Dopo qualche anno di chiusura, successivamente al Covid, la sala prenderà di nuovo vita e, al termine di una serie di lavori di ristrutturazione, diventerà lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Centro Sperimentale di Cinematografia: la prima sala del CSC entro le mura della città. L’obiettivo della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che si occuperà della gestione e della programmazione della sala, è quello di ridare nuova vita ad uno spazio che diventi luogo di riferimento per le attività di diffusione culturale della Cineteca Nazionale e per i progetti degli allievi della Scuola Nazionale di Cinema, i nuovi talenti del futuro.Netflix contribuirà alle spese di ristrutturazione ed esercizio della sala, e collaborerà con il Centro Sperimentale di Cinematografia su una varietà di iniziative e progetti culturali e di formazione che troveranno nel Cinema Europa la loro casa, oltre ad utilizzare lo spazio per ospitare proprie iniziative ed eventi speciali, di natura non commerciale e in linea con lo spirito del progetto. La collaborazione è stata presentata nel corso di un incontro stampa – che si è aperto con un intervento video del Ministro della Cultura Alessandro Giuli – alla presenza della presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo e del co-ceo di Netflix Ted Sarandos.“Questa intesa tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e Netflix rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato e tra tradizione e innovazione. Un accordo a beneficio della crescita professionale dei giovani talenti e della promozione della cultura cinematografica italiana nel mondo” ha detto Giuli. Gabriella Buontempo ha aggiunto: “Siamo felici con questa iniziativa di sostenere la riapertura di una sala storica romana come L’Europa dotandoci di una sala cinematografica per la Cineteca Nazionale e per la Scuola Nazionale di Cinema entro le mura, e di poter creare un polo culturale sia di Formazione che di valorizzazione del patrimonio cinematografico. Una sinergia artistica con Netflix, a cui siamo grati”.Ted Sarandos ha commentato: “Nel celebrare il decimo anniversario di Netflix in Italia, questa nuova collaborazione rappresenta il nostro costante impegno verso l’industria audiovisiva locale e la nostra volontà di garantire che la magia del racconto per immagini italiano continui ad affascinare il pubblico per le generazioni a venire”.