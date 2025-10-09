 Israele e Hamas siglano l’accordo, disco verde al piano Trump in Medio Oriente – askanews.it


Esteri Primo Piano

  L’annuncio arriva via social dal Presidente Usa. Alle 12 di oggi prevista la firma, sabato il rilascio degli ostaggi
Ott 9, 2025
 

Roma, 9 ott. (askanews) – Hamas e Israele hanno firmato la “prima fase” del piano di pace, che sarà ufficialmente siglata domani mattina in Egitto. A dare l’annuncio è stato sul social Truth il presidente Usa Donald Trump, anche se ormai da qualche ora la firma era data per imminente. Da quando, nella mattinata americana, nel corso di un evento alla Casa Bianca, il tycoon aveva ricevuto un biglietto da parte del segretario di Stato Marco Rubio, che gli annunciava l’accordo “molto vicino” e gli chiedeva il via libera al testo del post da pubblicare sul social Truth.

Nel messaggio social, arrivato poco prima dell’una di notte in Italia, Trump si dice “molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace”. Ciò significa, precisa, “che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto” e “Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte, duratura e perenne”.

“Tutte le parti – assicura – saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti i costruttori di pace!”

“I mediatori – ha confermato su X il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari – annunciano che stasera è stato raggiunto un accordo su tutte le disposizioni e i meccanismi di attuazione della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco di Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all’invio di aiuti. I dettagli saranno annunciati in seguito”. L’intesa, secondo i media locali, dovrebbe essere firmata ufficialmente domani alle 12 (le 11 in Italia).

Gli ostaggi, secondo alcune fonti citate da media israeliani, dovrebbero essere rilasciati sabato. “Con l’aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa”, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

 

