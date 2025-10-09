 Francia, Dombrovskis: servono “misure consistenti” su conti 2026 – askanews.it


Economia

Francia, Dombrovskis: servono “misure consistenti” su conti 2026

Spero che presto sarà in condizioni di intervenire
Ott 9, 2025

Roma, 9 ott. (askanews) – La Francia deve adottare “consistenti misure” sul risanamento dei conti pubblici per centrare gli obiettivi fissati sul prossimo anno e “speriamo” che, una volta chiarita la situazione del governo, “sarà in condizioni di intervenire con misure necessarie per crescita e finanze pubbliche sostenibili”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

“Ho avuto un primo incontro con il ministro Roland Lescure per discutere della situazione politica e dei prossimi passi, così come del lavoro sulla preparazione del bilancio. E’ chiaro che per il 2026 servono misure consistenti di risanamento – ha detto Dombrovskis – e sottolineo l’importanza di attenersi agli obiettivi di medio termine”.

Il processo di formazione del governo è in corso, così come quello di preparazione del bilancio. “Daremo la nostra valutazione formale nel pacchetto di autunno e speriamo – ha concluso – che presto la Francia sarà in condizioni di intervenire per fare quanto serve a crescita sostenibile e finanze pubbliche sostenibili”.

