 Intesa centrodestra: Stefani in Veneto,Lobuono in Puglia,Cirielli in Campania – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Spettacolo Videonews

Damiano David trionfa al Forum: la mia vita vicino alla perfezione

8 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Turismo, Caramanna: previsti 476 milioni arrivi, +18 milioni

8 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Roma, nuovo corteo pro-Pal sfila davanti al Colosseo

8 Ottobre 2025
Politica Videonews

Il volley azzurro da Mattarella: “Siete stati formidabili”

8 Ottobre 2025
Politica Videonews

Delmastro: Salis? Puzza privilegio, violento sottrarsi a giudice naturale

8 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Le nazionali di volley campioni del mondo a palazzo Chigi

8 Ottobre 2025
Politica Videonews

Barachini: si va verso pillole d’informazione, spesso poco attendibili

8 Ottobre 2025
Estero Videonews

Cisgiordania, corteo con bare finte per i giornalisti uccisi a Gaza

8 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Ttg, Goren (Israele) incontra Santanchè: turismo mezzo dialogo

8 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Ttg, Sadegholvaad: Israele è amico che sta sbagliando su Gaza

8 Ottobre 2025
Politica

Intesa centrodestra: Stefani in Veneto,Lobuono in Puglia,Cirielli in Campania

Scelti al vertice i nomi dei tre candidati mancanti alle Regionali d’autunno
Ott 8, 2025

Roma, 8 ott. (askanews) – A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra sì sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali. Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati.

Notizie Correlate

Politica

Regionali, chiusa ‘telenovela’ candidati centrodestra: Veneto a Lega. E Salvini apre su Lombardia

Ott 8, 2025
Politica Veneto

Veneto, Manildo(Pd): Stefani è scelta dei palazzi romani

Ott 8, 2025
Politica

Antimafia, Conte: destra vuole cacciare chi ha combattuto i clan

Ott 8, 2025