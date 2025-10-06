Giorgia annuncia “G”, il suo nuovo atteso album d’inediti

Milano, 6 ott. (askanews) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “Golpe”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia.“G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-) L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione. “Golpe” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce). Grande successo per il “Come saprei live 2025”, il tour completamente sold out con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate. Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date di “Palasport live”. 25 Novembre 2025 | Jesolo (ve) – Palazzo Del Turismo Data zero sold out 06 Dicembre 2025 | Bologna – Unipol Arena sold out 08 Dicembre 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum sold out 10 Dicembre 2025 | TORINO – Inalpi Arena 12 Dicembre 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena sold out 13 Dicembre 2025 | MILANO – Unipol Forum sold out 16 Dicembre 2025 | PADOVA – Kioene Arena sold out 19 Dicembre 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport sold out 20 Dicembre 2025 |BARI – Palaflorio sold out 22 Dicembre 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport 18 Marzo 2026 | BARI – Palaflorio 21 Marzo 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena 23 Marzo 2026 | MILANO – Unipol Forum 24 Marzo 2026 | MILANO – Unipol Forum 28 Marzo 2026 | FIRENZE – Mandela Forum 30 Marzo 2026 | PADOVA – Kioene Arena I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.Info biglietti: www.friendsandpartners.it Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “La cura per me”, certificato platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025. Dopo “La cura per me”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.