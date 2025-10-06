 Calabria,Bonelli-Fratoianni(Avs): coalizione cambi passo, unità non basta – askanews.it


Politica

Calabria,Bonelli-Fratoianni(Avs): coalizione cambi passo, unità non basta

“Netta sconfitta campo progressista. Dato astensione drammatico”
Ott 6, 2025

Roma, 6 ott. (askanews) – “In Calabria la sconfitta del campo progressista è netta. Vogliamo ringraziare innanzitutto Giuseppe Tridico per la generosità e la passione con cui ha condotto una campagna elettorale breve è particolarmente difficile. Ancora una volta il dato sempre più drammatico dell’astensione segnala un elemento di crisi che sembra colpire in modo più rilevante la nostra proposta politica”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

“È però evidente che l’unità della coalizione a cui abbiamo contribuito con lealtà e impegno è condizione necessaria ma non sufficiente. L’impressione che il campo progressista risulti il frutto di improvvisazione e di necessità più che l’espressione di una chiara idea di Paese continua a pesare sull’efficacia della nostra proposta. Occorre dunque insistere ma serve un cambio di passo che non può più essere rinviato”, concludono Bonelli e Fratoianni.

