Sciopero, Salvini: da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci

Roma, 3 ott. (askanews) – “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti… abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo perché gli scioperi si dichiarano con dieci giorni di anticipo, non con due giorni di anticipo, hanno voluto tirar dritto bloccando metà paese. Siccome ci saranno altri 40 scioperi da qui a fine anno, saprò a questo punto come tutelare milioni di italiani, il loro diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio, alla salute”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Reggio Calabria, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale.“Non capisco come un solo bambino palestinese – ha aggiunto – possa trarre vantaggio da chi lancia sassi, pietre, bastoni, bottiglie e fumogeni contro la polizia, da chi si stende sui binari. Conto che le forze dell’ordine abbiano identificato queste persone che hanno interrotto un pubblico servizio, che hanno lasciato a piedi milioni di italiani. Ne pagheranno direttamente, penalmente e finanziariamente le conseguenze. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci, è sempre più evidente la necessità che chi organizza manifestazioni, cortei, debba anticipare una cauzione perché in caso di danni, paghi personalmente: solo alla stazione di Milano la settimana scorsa hanno fatto 200 mila euro di danni, non è giusto che paghino gli italiani, chi organizza una manifestazione deve rispondere di quello che accade”.