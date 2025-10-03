 Sciopero, Salvini: da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Piantedosi: 500mila manifestanti non sono pochi

3 Ottobre 2025
Estero Videonews

La nuova arcivescova di Canterbury: il ddl eutanasia è sbagliato

3 Ottobre 2025
Politica Videonews

Sciopero,Piantedosi: Cgil da tempo fa appello alla rivolta sociale…

3 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Bezos a Torino su AI: una bolla industriale ma porterà enormi benefici

3 Ottobre 2025
Estero Videonews

Manchester, alla veglia per vittime sinagoga vicepremier contestato

3 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

L’Italia si ferma per Gaza: le immagini dai cortei da Nord a Sud

3 Ottobre 2025
Estero Videonews

Khan Younis, gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo

3 Ottobre 2025
Cronaca Videonews

Corteo Milano, lacrimogeni e cariche di alleggerimento in Tangenziale

3 Ottobre 2025
Politica Videonews

L’arrivo a Fiumicino dei parlamentari italiani sulla Flotilla

3 Ottobre 2025
Estero Videonews

Avvistati droni sulla Germania che celebra 35 anni riunificazione

3 Ottobre 2025
Politica

Sciopero, Salvini: da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci

Gli avevamo dato chance fermarsi. Spero autori disordini siano identificati
Ott 3, 2025

Roma, 3 ott. (askanews) – “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti… abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo perché gli scioperi si dichiarano con dieci giorni di anticipo, non con due giorni di anticipo, hanno voluto tirar dritto bloccando metà paese. Siccome ci saranno altri 40 scioperi da qui a fine anno, saprò a questo punto come tutelare milioni di italiani, il loro diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio, alla salute”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Reggio Calabria, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale.

“Non capisco come un solo bambino palestinese – ha aggiunto – possa trarre vantaggio da chi lancia sassi, pietre, bastoni, bottiglie e fumogeni contro la polizia, da chi si stende sui binari. Conto che le forze dell’ordine abbiano identificato queste persone che hanno interrotto un pubblico servizio, che hanno lasciato a piedi milioni di italiani. Ne pagheranno direttamente, penalmente e finanziariamente le conseguenze. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci, è sempre più evidente la necessità che chi organizza manifestazioni, cortei, debba anticipare una cauzione perché in caso di danni, paghi personalmente: solo alla stazione di Milano la settimana scorsa hanno fatto 200 mila euro di danni, non è giusto che paghino gli italiani, chi organizza una manifestazione deve rispondere di quello che accade”.

Notizie Correlate

Politica Videonews

Piantedosi: 500mila manifestanti non sono pochi

Ott 3, 2025
Politica Videonews

Sciopero,Piantedosi: Cgil da tempo fa appello alla rivolta sociale…

Ott 3, 2025
Politica

Sciopero,Piantedosi: Cgil da tempo fa appello alla rivolta sociale…

Ott 3, 2025