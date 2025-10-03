Sciopero, Conte: oggi in piazza al fianco dell’Italia migliore

Milano, 3 ott. (askanews) – “‘Il vostro silenzio sarà studiato dai vostri nipoti'” c’è scritto oggi sui cartelli degli studenti che sfilano contro il genocidio a Gaza. È bello essere al loro fianco per rompere questo silenzio insieme. È l’Italia migliore”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente M5s, pubblicando le foto della sua partecipazione alla manifestazione di Reggio Calabria.