Padel, Fip Silver di Torino: trionfano Capra-Goni e Osoro-Iglesias

Grande show al Palavillage di Grugliasco anche con ex calciatori
Set 29, 2025

Roma, 29 set. (askanews) – Grande spettacolo al Palavillage di Grugliasco per il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, che ha incoronato Luciano “Lucho” Capra e Aimar Goni nel tabellone maschile e Aranzazu Osoro con Victoria Iglesias in quello femminile. Capra, argentino classe ’93 reduce da un lungo infortunio, e il giovane spagnolo Goni, vent’anni il mese prossimo, hanno vissuto una giornata perfetta. In semifinale – ricorda una nota – hanno battuto l’italo-argentino Alvaro Montiel, torinese d’adozione, e Juan Belluati con un doppio 6-2. In finale hanno poi superato la coppia argentina formata da Juan Pablo Dametto e Ignacio Archieri con il punteggio di 6-3 6-4, chiudendo il match con uno spettacolare smash dello spagnolo.

Pronostici rispettati nel tabellone femminile, dove le prime teste di serie Osoro (n.15 del ranking mondiale Fip) e Iglesias (21) hanno vinto il torneo senza perdere un set. Dopo aver superato in semifinale Caterina Baldi e Giulia Sussarello, le due hanno vinto la finale contro Laura Lujan e Leti Manquillo 7-6 6-1. A premiare le campionesse è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha sottolineato “l’importanza per il territorio di ospitare eventi internazionali di questo livello”.

Applausi anche per lo show che ha visto protagonisti quattro ex campioni del calcio: Alessandro Costacurta, Nicola Amoruso, Cristian Brocchi e Luca Marchegiani. I quattro si sono sfidati in un match a set unico, vinto al tie-break da Brocchi e Marchegiani contro Costacurta e Amoruso.

