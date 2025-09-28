L’affluenza alle elezioni Regionali: nelle Marche al 10,59%, in Valle d’Aosta al 21,68%

Roma, 28 set. (askanews) – E’ del 10,59%, alle ore 12, l’affluenza nelle Marche per le elezioni regionali. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando fu del 13,43%. Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,35%), segue la provincia di Fermo (10,90%), poi Ascoli Piceno (10,33%), Macerata (10,15%), Ancona (9,60%). I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi.E’ invece del 21,68% l’affluenza, alle 12, per le elezioni regionali in Valle d’Aosta. Hanno votato in 22.379 su 103.223 aventi diritto. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza alle ore 12 per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 17,66%. Alle ore 19 la prossima rilevazione dell’affluenza alle urne.