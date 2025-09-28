 Ciclismo, bis di Pogacar: campione del mondo in Rwanda – askanews.it


Ciclismo, bis di Pogacar: campione del mondo in Rwanda

Bis dello sloveno, attacco sul Mont Kigali a 104 km dall’arrivo
Set 28, 2025

Roma, 28 set. (askanews) – Anche in Rwanda, a Kigali, Tadej Pogacar ha imposto la sua legge. Lo sloveno si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva, conquistando la maglia iridata al termine di una prova di forza che non ha lasciato scampo agli avversari. Un dominio assoluto, suggellato da un attacco sul Mont Kigali a 104 km dall’arrivo e da una cavalcata solitaria cominciata a 66 km dal traguardo.

Alle sue spalle si è piazzato il belga Remco Evenepoel, protagonista di una giornata complicata tra problemi meccanici e rincorse continue, ma capace comunque di chiudere al secondo posto con orgoglio. Il bronzo è andato all’irlandese Ben Healy, che nel finale ha avuto la meglio sul danese Mattias Skjelmose. Ottima prova anche per Giulio Ciccone, che si è difeso con carattere chiudendo in sesta posizione.

