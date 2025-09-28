 Calcio, risultati serie A: il Lecce aggancia le ultime – askanews.it


Sport

Calcio, risultati serie A: il Lecce aggancia le ultime

La serie A dopo Lecce-Bologna 2-2
Set 28, 2025

Roma, 28 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie a dopo Lecce-Bologna 2-2

Quinta giornata. Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2, Sassuolo-Udinese 3-1, Pisa-Fiorentina 0-0, Roma-Verona 2-0, Lecce-Bologna 2-2, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio.

Classifica: Napoli, Roma 12, Juventus 11, Milan, Cremonese, Atalanta, Inter 9, Como 8, Cagliari, Udinese, Bologna 7, Sassuolo 6, Torino 4, Lazio, Verona, Fiorentina 3, Genoa, Parma, Pisa, Lecce 2.

Sesta giornata: venerdì 3 ottobre ore 20.45 Verona-Sassuolo, sabato 4 ottobre ore 15 Lazio-Torino, Parma-Lecce, ore 18 Inter-Cremonese, ore 20.45 Atalanta-Como, domenica 5 ottobre ore 12.30 Udinese-Cagliari, ore 15 Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, ore 18 Napoli-Genoa, ore 20.45 Juventus-Milan.

