 Marche, Ricci: Acquaroli si nasconde dietro maschera Meloni – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Flotilla, Patuanelli (M5s): missione coraggiosa non irresponsabile

25 Settembre 2025
Estero Videonews

Crosetto: “A sconfinamenti aerei russi risposta ferma e razionale”

25 Settembre 2025
Politica Videonews

Crosetto: una seconda nave partirà verso Global Sumud Flotilla

25 Settembre 2025
Politica Videonews

Pecoraro Scanio: “Salvini ritiri lo sgangherato progetto del Ponte”

25 Settembre 2025
Politica Primo Piano Videonews

Flotilla, Crosetto: non potremmo garantire la sicurezza in acque di Israele

25 Settembre 2025
Economia Videonews

Sita acquisisce CCM e ridisegna gli aeroporti del futuro

25 Settembre 2025
Estero Videonews

Zelensky all’Onu: la Crimea “è un pezzo di vita” dell’Ucraina

25 Settembre 2025
Estero Videonews

Clima, Xi annuncia obiettivi cinesi: 7-10% in meno di CO2 nel 2035

25 Settembre 2025
Estero Videonews

Il tifone Ragasa colpisce Taiwan, le immagini della devastazione

25 Settembre 2025
Cronaca Videonews

“Giorno del Dono 2025”, Iid: crescono i donatori e i volontari

25 Settembre 2025
Marche Politica

Marche, Ricci: Acquaroli si nasconde dietro maschera Meloni

“Ha governato per 5 anni, 5 anni di nulla”
Set 25, 2025

Milano, 25 set. (askanews) – “Domenica si vota per le Marche non per il presidente del Consiglio, e dopo 5 anni Acquaroli si nasconde dietro la maschera della Meloni: vuol dire che sono stati 5 anni di nulla”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, durante il confronto con il presidente uscente Francesco Acquaroli su SkyTg24. “Chi si accontenta della mediocrità, voti per la continuità. Chi vuole una Regione più autorevole, sa che qui c’è una coalizione e un candidato pronti a ridare speranza ai marchigiani. Questa è la posta in gioco e la nostra proposta è di grande cambiamento”.

Notizie Correlate

Politica Videonews

Flotilla, Patuanelli (M5s): missione coraggiosa non irresponsabile

Set 25, 2025
Politica

Flotilla, Conte: basta vittimismo Meloni, restituisca dignità a Italia

Set 25, 2025
Politica Videonews

Crosetto: una seconda nave partirà verso Global Sumud Flotilla

Set 25, 2025