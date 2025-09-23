 Noi Moderati, Lupi: Polverini ed altr, lascia FI assieme ad “altri amici” – askanews.it


Politica

Noi Moderati, Lupi: Polverini ed altr, lascia FI assieme ad “altri amici”

Ex parlamentare, ex presidente Regione Lazio ed ex leader dell’Ugl
Set 23, 2025

Roma, 23 set. (askanews) – Da Forza Italia a Noi Moderati, la ex Governatrice del Lazio Renata Polverini entra nel partito di Lupi Carfagna Gelmini. L’ex segretaria del sindacato Ugl, oltre che ex presidente del Lazio ed ex parlamentare Fi, ha deciso di lasciare Forza Italia “insieme ad altri amici”. I nuovi ingressi sono stati presentati durante una conferenza stampa nella sede romana di Nm dal leader Lupi con Polverini.

