Padel, dal 24 al 28 settembre top player a Torino per il Fip Silver

Roma, 22 set. (askanews) – Il grande padel internazionale arriva sotto la Mole con la Mediolanum Padel Cup, nuova tappa del circuito mondiale Cupra Fip Tour, in programma dal 24 al 28 settembre al Palavillage di Grugliasco con ingresso gratuito per il pubblico. In palio – si legge in una nota – un montepremi di 20mila euro e punti preziosi per il ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel. Il torneo è classificato Fip Silver, terzo livello per importanza nel calendario del circuito dopo Platinum e Gold, e riunirà in campo 25 atleti tra i primi 100 del mondo.Nel main draw femminile, prosegue la nota, spiccano le argentine Aranzazu Osoro (n.15) e Virginia Riera (33), entrambe vice campionesse del mondo, insieme a Victoria Iglesias (21), vincitrice delle Finals 2024. Atteso anche il gruppo azzurro vicecampione d’Europa: Martina Parmigiani, Carlotta Casali, Giulia Sussarello, Emily Stellato e la new entry Giulia Dal Pozzo, appena convocata in Nazionale in vista degli Europei di ottobre. Tra gli uomini, i favoriti sono gli spagnoli Javi Barahona (23) e Javi Garcia (26), già vincitori della tappa di Roma. Per l’Italia in campo Aris Patiniotis, numero uno azzurro, e il giovane Alvaro Montiel, appena convocato in Nazionale. Attesa speciale per l’ex tennista polacco Jerzy Janowicz, ex n.14 ATP e semifinalista a Wimbledon 2013. Domenica spazio anche alle stelle del pallone: sul campo scenderanno quattro ex campioni del calcio – Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Cristian Brocchi e Nicola Amoruso – per una sfida amichevole a colpi di racchetta. Il Cupra Fip Tour, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel, è il circuito professionistico che nel 2025 conta oltre 300 tornei in 48 Paesi con più di 3mila giocatori in gara.