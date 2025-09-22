Kirk, Meloni: dai funerali messaggio contro odio e violenza

New York, 22 set. (askanews) – “Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti. Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l’odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell’amore, della fede e della libertà”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando un video con alcune immagini della cerimonia.“E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”, conclude.