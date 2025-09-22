 Calcio, risultati e classifica. Questa sera Napoli-Pisa – askanews.it


Calcio, risultati e classifica. Questa sera Napoli-Pisa

La serie A dopo Inter-Sassuolo 2-1
Set 22, 2025

Roma, 22 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter-Sassuolo 2-1. Questa sera Napoli-Pisa chiude il programma

Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3, Lazio-Roma 0-1, Cremonese-Parma 0-0, Torino-Atalanta 0-3, Fiorentina-Como 1-2, Inter-Sassuolo 2-1, ore 20.45 Napoli-Pisa.

Classifica: Juventus 10, Napoli, Milan, Roma 9, Cremonese e Atalanta 8, Udinese, Cagliari, Como 7, Bologna, Inter 6, Torino 4, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina, Parma 2, Pisa, Lecce 1.

Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Cagliari-Inter, domenica 28 settembre ore 12.30 Sassuolo-Udinese, ore 15 Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, ore 18 Lecce-Bologna, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio.

