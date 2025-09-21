 Gb, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese. Israele: ricompensa per Hamas – askanews.it


Capotondi ne “La ricetta della felicità”: la mia è meravigliarsi

21 Settembre 2025
Cultura Videonews

“Sotto la luce” alla Rhinoceros gallery diretta da Alessia Caruso Fendi

20 Settembre 2025
Estero Videonews

Attacchi su Gaza City, colpita un’area con le tende per gli sfollati

20 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

David Guetta: non temo l’IA. Il DJ si prepara al grande show a Parigi

20 Settembre 2025
Estero Primo Piano Videonews

Cyberattacco, caos in alcuni aeroporti europei. Immagini da Bruxelles

20 Settembre 2025
Estero Videonews

“O’zapft is!”, il sindaco di Monaco apre l’Oktoberfest

20 Settembre 2025
Estero Videonews

Prosegue operazione a Gaza City, morti e feriti all’ospedale Al-Shifa

20 Settembre 2025
Sport Videonews

Mattia Furlani torna a casa: Obiettivo? Saltare sempre più lontano

20 Settembre 2025
Cronaca Videonews

IA, Festival creatività sociale: grande opportunità per Paese

20 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Nautica, Bper e Rina lanciano il progetto Sustainable Finance Lab

20 Settembre 2025
Esteri Primo Piano

Gb, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese. Israele: ricompensa per Hamas

  Starmer: “Hamas non avrà alcun ruolo”
Set 21, 2025
 

Roma, 21 set. (askanews) – Gran Bretagna, Australia e Canada hanno riconosciuto uno Stato palestinese “indipendente e sovrano”, in cui Hamas non avrà alcun ruolo di governo. “Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, ha affermato il premier britannico Keir Starmer in un videomessaggio. “Questa soluzione non è una ricompensa per Hamas, perché Hamas non potrà avere futuro, nessun ruolo nel governo, nessun ruolo nella sicurezza. Abbiamo già sottoposto Hamas a delle sanzioni e andremo oltre nelle prossime settimane”, ha concluso.

Secondo il premier canadese Mark Carney “l’Autorità Nazionale Palestinese ha assunto impegni diretti con il Canada e la comunità internazionale su riforme tanto necessarie, tra cui una riforma radicale della sua governance, l’organizzazione di elezioni generali nel 2026, in cui Hamas

