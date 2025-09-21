Gb, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese. Israele: ricompensa per Hamas

Roma, 21 set. (askanews) – Gran Bretagna, Australia e Canada hanno riconosciuto uno Stato palestinese “indipendente e sovrano”, in cui Hamas non avrà alcun ruolo di governo. “Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, ha affermato il premier britannico Keir Starmer in un videomessaggio. “Questa soluzione non è una ricompensa per Hamas, perché Hamas non potrà avere futuro, nessun ruolo nel governo, nessun ruolo nella sicurezza. Abbiamo già sottoposto Hamas a delle sanzioni e andremo oltre nelle prossime settimane”, ha concluso.Secondo il premier canadese Mark Carney “l’Autorità Nazionale Palestinese ha assunto impegni diretti con il Canada e la comunità internazionale su riforme tanto necessarie, tra cui una riforma radicale della sua governance, l’organizzazione di elezioni generali nel 2026, in cui Hamas