 Cinema, Abel Ferrara: a Gaza è la terza guerra mondiale – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Primo Piano Videonews

Cyberattacco, caos in alcuni aeroporti europei. Immagini da Bruxelles

20 Settembre 2025
Estero Videonews

“O’zapft is!”, il sindaco di Monaco apre l’Oktoberfest

20 Settembre 2025
Estero Videonews

Prosegue operazione a Gaza City, morti e feriti all’ospedale Al-Shifa

20 Settembre 2025
Sport Videonews

Mattia Furlani torna a casa: Obiettivo? Saltare sempre più lontano

20 Settembre 2025
Cronaca Videonews

IA, Festival creatività sociale: grande opportunità per Paese

20 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Nautica, Bper e Rina lanciano il progetto Sustainable Finance Lab

20 Settembre 2025
Estero Videonews

Al via l’Oktoberfest a Monaco, è “corsa alla birra”

20 Settembre 2025
Estero Videonews

Aerei Nato pattugliano i cieli della Polonia

20 Settembre 2025
Economia Videonews

Rome Future Week, Labriola:accompagnare trend, realtà non aspetta

20 Settembre 2025
Estero Videonews

Arriva la “Trump gold card”, firmato un ordine esecutivo

20 Settembre 2025
Spettacolo

Cinema, Abel Ferrara: a Gaza è la terza guerra mondiale

Il regista presidente di giuria al Tropea Film Festival
Set 20, 2025

Roma, 20 set. (askanews) – Al Tropea Film Festival il presidente di Giuria, Abel Ferrara, non ha usato mezzi termini. Nel corso dell’incontro con il pubblico e con gli studenti, moderato dalla giornalista Cristiana Allievi, il regista newyorkese ha lanciato un messaggio forte, legando l’arte cinematografica al dovere morale di scegliere la vita in un mondo attraversato da conflitti e violenza.

“Quella che stiamo vedendo a Gaza è la terza guerra mondiale”, ha detto Ferrara. “Solo ottant’anni fa ottanta milioni di persone sono state uccise nella Seconda guerra mondiale. E oggi siamo di nuovo sul punto di qualcosa del genere. Quindi cosa possiamo fare? Ucciderci come in Ucraina o a Gaza? No. Qui facciamo vedere dei film. Abbiamo un festival che è dedicato a dei giovani registi. Non puoi essere timido nell’ambiente cinematografico. Devi scegliere: la vita o la morte”.

Ferrara ha invitato i giovani a farsi carico di una responsabilità: “Chi governa il mondo spesso pensa solo alla morte, ma i registi, quelli che lo diventeranno, devono capire che il mondo va mostrato com’è, che il mondo è un bel posto. Il cinema è un atto di vita. Io stesso ho iniziato a girare a 16 anni, all’università. Alcuni film non li ha visti nessuno, poi altri sono diventati famosi. Non è questione di essere diversi, ma di crescere e cambiare” ha detto.

Il regista ha raccontato la sua esperienza personale, parlando del suo ruolo di padre e della sua evoluzione artistica, ma ha soprattutto sottolineato l’importanza di non dimenticare le radici e di guardare alla lezione dei grandi del passato: “Pasolini era una star internazionale, ma il suo amore era per il suo Paese. Ha vissuto ed è morto in una battaglia senza fine per rendere l’Italia e la sua gente migliori”.

Ferrara ha ricordato il primo film di Pasolini che vide da ragazzo, Il Decameron, in una sala di New York: “Vedere su uno schermo la gente reale del Sud Italia – Puglia, Sicilia, Calabria – era qualcosa di potentissimo. Nel Bronx ero circondato da italiani del Sud. Era il potere dell’Italia vera”.

Alla domanda su cosa dire ai giovani che vogliono diventare registi, Ferrara ha risposto: “Gira, gira, gira. Anche con il telefono. Hai una videocamera, hai il mondo. Non ci sono scuse. Non sei mai troppo giovane. Puoi persino combattere Trump con il cellulare. Non abbiate paura né dell’intelligenza artificiale né di Putin”.

Notizie Correlate

Spettacolo Videonews

Michele Bravi con Airalzh Onlus per la giornata mondiale Alzheimer

Set 20, 2025
Spettacolo Videonews

In anteprima il video Maestro Wule omaggio dei 7grani al Monaco Buddista

Set 20, 2025
Spettacolo

Con Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull’acqua

Set 19, 2025