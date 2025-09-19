 Salvini, Bonelli(Avs): inaccettabile domani partecipi a convegno bolsonaristi – askanews.it


Politica

Salvini, Bonelli(Avs): inaccettabile domani partecipi a convegno bolsonaristi

Rischia di aprire una grave crisi diplomatica con il Brasile che ha definito “dittatura”
Set 19, 2025

Roma, 19 set. (askanews) – “La partecipazione del vicepremier Salvini al convegno organizzato domani all’hotel dei congressi a Roma dai deputati di estrema destra del partito di Bolsonaro, dal titolo ‘Brasile: dittatura o democrazia?’ , è una provocazione inaccettabile che rischia di aprire una grave crisi diplomatica tra Italia e Brasile.Da alcuni giorni in Italia ci sono deputati bolsonaristi per sostenere la detenuta Carla Zambelli, da loro ritenuta una perseguitata politica. Zambelli ha una condanna a 10 anni per l’invasione del sistema informatico brasiliano e, una settimana fa, è stata condannata a 5 anni di carcere per aver puntato una pistola contro un giornalista di San Paolo.Chiedo alla premier Meloni se ritiene opportuno che il suo vicepremier partecipi a un convegno che definisce il Brasile una dittatura, e se non sia necessario chiedere a Salvini di non prendervi parte, trattandosi di un attacco alla democrazia brasiliana.” Lo afferma il leader Avs Angelo Bonelli,co-portavoce di Europa Verde.

