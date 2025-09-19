 Flotilla, partita la flotta italiana: “aprire subito canale umanitario” – askanews.it


Flotilla, partita la flotta italiana: “aprire subito canale umanitario”

Scotto-Corrado-Romano (Pd): lasciamo Sicilia in direzione Gaza
Set 19, 2025

Roma, 19 set. (askanews) – Stamane insieme alle 40 barche della Global Sumud Flotilla è partita la Karma di Arci. A bordo ci sono tra gli altri gli esponenti del PD Arturo Scotto, Annalisa Corrado e Paolo Romano.”E’ con grande emozione che lasciamo la costa Sud della Sicilia e ci dirigiamo a Gaza. Vogliamo portare a termine questa importante missione umanitaria. Sarà una esperienza impegnativa ma siamo sicuri di andare fino in fondo: questa tragedia deve finire e va aperto subito il corridoio umanitario”, affermano i rappresentanti del PD.

