Esteri Primo Piano

Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica

Nbc: dopo l’omicidio Kirk la Casa Bianca valuta misure contro gruppi di sinistra
Set 18, 2025

Roma, 18 set. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la designazione del movimento Antifa – antifascista di estrema sinistra – come organizzazione terroristica.

“Sono lieto di informare i patrioti statunitensi che sto designando ANTIFA, UN DISASTRO MALATO, PERICOLOSO DELLA SINISTRA RADICALE, COME UNA IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA – ha scritto sul suo account Truth – raccomando inoltre con forza che i finanziamenti ad ANTIFA vengano indagati a fondo, in conformità con i più elevati standard e prassi legali”.

Come evidenziano i media americani, il presidente non ha fornito dettagli su come si procederà, dal momento che Antifa non ha leadership nè una struttura centralizzata.

Inoltre, l’emittente americana Nbc, citando tre fonti al corrente delle discussioni sulla risposta federale all’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, avvenuto lo scorso 10 settembre, ha rivelato che l’amministrazione americana sta valutando misure da adottare contro organizzazioni di sinistra accusate dal presidente Donald Trump e dai suoi alleati di alimentare la violenza politica.

Una delle fonti ha dichiarato che le misure potrebbero essere adottate entro la fine del mese.

La Casa Bianca sta “cercando di agire rapidamente, ma senza fretta”, ha spiegato la fonte, precisando che le misure dovrebbero prevedere indagini sullo status di esenzione fiscale riconosciuto ad alcune organizzazioni progressiste.

“La Casa Bianca sta valutando un’ampia gamma di opzioni per affrontare la violenza politica di sinistra e la rete di organizzazioni che la alimentano e la finanziano”, ha detto un funzionario dell’amministrazione, sottolineando che “l’enfasi e l’attenzione sono sulle azioni criminali, non sui discorsi politici”.

