Manovra, Orsini: 8 mld l’anno per investimenti, no assalto a diligenza

Roma, 17 set. (askanews) – “Alla vigilia della manovra quello che ci preme è evitare l’assalto alla diligenza e lavorare con il governo per un piano triennale da 8 miliardi l’anno per sostenere gli investimenti, a partire da quelli in innovazione e digitalizzazione, con incentivi stabili, estendendo le semplificazioni burocratiche della Zes unica a tutta Italia. È necessario sostenere la patrimonializzazione e ridurre il carico fiscale delle imprese, occorre confermare e rafforzare il Fondo di Garanzia per le pmi e prevedere misure per attivare i risparmi di famiglie e investitori istituzionali a beneficio della nostra economia”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione dell’evento inaugurale Roadshow di Cdp e Confindustria ‘Insieme per il futuro delle imprese’.“La produttività del manifatturiero, locomotiva del Paese, torna ad arretrare dopo una fase di crescita sostenuta: nel 2023 ha registrato un -2,4%, segnale che impone una svolta sugli incentivi per la crescita e sugli investimenti”, ha spiegato Orsini.