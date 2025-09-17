 Calcio, Rocchi conferma: “Errore del Var, rigore Milan c’era” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Gaza, Meloni: non condividiamo invasione, reazione sproporzionata

17 Settembre 2025
Politica Videonews

Schlein: Meloni torna nelle Marche dopo 5 anni con promesse vuote

17 Settembre 2025
Politica Videonews

Marche, Bonaccini: Ohio? Titoli di giornale, si vota qui

17 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

DiCaprio: Una battaglia dopo l’altra, film su attualità, ne sono fiero

17 Settembre 2025
Politica Videonews

Marche,Bonaccini: “Coalizione centrosinistra unita”

17 Settembre 2025
Cronaca Videonews

30 anni di Pokemon, a Parigi l’evento ‘Leggende Pokémon: Z-A’

17 Settembre 2025
Estero Videonews

Trump mette la mano sulla schiena di Carlo III e infrange protocollo

17 Settembre 2025
Estero Videonews

Le acrobazie delle Red Arrows mentre sorvolano il Castello di Windsor

17 Settembre 2025
Politica Videonews

La Russa: sanzioni sì, ma non dimentichiamo cosa ha subito Israele

17 Settembre 2025
Politica Videonews

Mattarella e Meloni alla cerimonia per 100 anni di Francesco Merloni

17 Settembre 2025
Sport

Calcio, Rocchi conferma: “Errore del Var, rigore Milan c’era”

Quattro gli episodi analizzati dal designatore in ‘Open Var’
Set 17, 2025

Roma, 17 set. (askanews) – Il designatore Gianluca Rocchi, nel corso della nuova puntata del programma “Open Var”, ha confermato che in Milan-Bologna il contatto Lucumì-Nkunku avrebbe dovuto essere giudicato come calcio di rigore, evidenziando un errore da parte del VAR.

Secondo Rocchi, il fallo in questione è stato trascurato a causa dell’attenzione spostata su un altro episodio, quello tra Freuler e Nkunku, che non rilevava caratteristiche tali da farlo rientrare nei criteri per il rigore.

L’episodio è uno dei quattro casi analizzati in apertura del format: gli altri riguardano il fallo di Gabbia in Lecce-Milan, l’espulsione (poi rettificata) di Vranckx in Sassuolo-Lazio e la rete di Adzic in Juventus-Inter, che Rocchi ha definito regolare.

Il designatore ha rimarcato che in situazioni come quella tra Lucumì e Nkunku il VAR deve mostrare “tutta la fase iniziale”, essere “preciso” e assicurarsi che l’arbitro abbia visto l’azione nella sua interezza prima di prendere la decisione.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, la Supercoppa Italiana si gioca a Riad dal 18 al 22 dicembre

Set 17, 2025
Mondo Golf Sport

Italian Challenge Open al via al Golf Nazionale di Sutri

Set 17, 2025
Sport

Atletica, Furlani: “E’ successo qualcosa di magico”

Set 17, 2025