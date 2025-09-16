 Kallas: l’offensiva a Gaza peggiorerà una situazione già disperata – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Windsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi

16 Settembre 2025
Politica Videonews

Toscana al voto, Bundu: “Sul lavoro bisogna cambiare paradigma”

16 Settembre 2025
Estero Videonews

LaSpagna rivede al rialzo le previsioni di crescita 2025: Pil +2.7%

16 Settembre 2025
Estero Videonews

Sostengono “Palestine Action”, tre britannici accusati di terrorismo

16 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Turismo medico, Italcares porta il modello italiano a Dubai

16 Settembre 2025
Politica Videonews

Tomasi: aumento Irpef prova il fallimento della sanità in Toscana

16 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Barilla riscopre la storia di Pasticcino, primo cuoco della Formula 1

16 Settembre 2025
Politica Videonews

La Russa riceve la giornalista Del Vecchio “cacciata” dalla Flotilla

16 Settembre 2025
Primo Piano Spettacolo Videonews

Addio a 89 anni a Robert Redford: due Oscar, il Sundance e l’ambiente

16 Settembre 2025
Estero Videonews

Qatar: attacco Israele richiede rinnovo accordi di difesa con gli Usa

16 Settembre 2025
Esteri Primo Piano

Kallas: l’offensiva a Gaza peggiorerà una situazione già disperata

“Domani la Commissione Ue presenterà misure per fare pressioni su Israele”
Set 16, 2025

Roma, 16 set. (askanews) – “L’offensiva di terra israeliana a Gaza peggiorerà ulteriormente una situazione già disperata. Significherà più morti, più distruzione e più sfollati”. Lo scrive su X l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione.

“Domani, la Commissione Ue – conferma Kallas – presenterà misure per fare pressione sul governo israeliano affinché cambi rotta sulla guerra a Gaza. Sospendere le concessioni commerciali e imporre sanzioni ai ministri estremisti e ai coloni violenti sarebbe un chiaro sgenale che l’Ue chiede la fine di questa guerra”.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Putin alle esercitazioni Zapad 2025: ci difendiamo da ogni aggressione

Set 16, 2025
Primo Piano Spettacolo Videonews

Addio a 89 anni a Robert Redford: due Oscar, il Sundance e l’ambiente

Set 16, 2025
Esteri Primo Piano

“Un grave massacro” è in corso nella città di Gaza, le reazioni

Set 16, 2025