Kallas: l’offensiva a Gaza peggiorerà una situazione già disperata

Roma, 16 set. (askanews) – “L’offensiva di terra israeliana a Gaza peggiorerà ulteriormente una situazione già disperata. Significherà più morti, più distruzione e più sfollati”. Lo scrive su X l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione.“Domani, la Commissione Ue – conferma Kallas – presenterà misure per fare pressione sul governo israeliano affinché cambi rotta sulla guerra a Gaza. Sospendere le concessioni commerciali e imporre sanzioni ai ministri estremisti e ai coloni violenti sarebbe un chiaro sgenale che l’Ue chiede la fine di questa guerra”.