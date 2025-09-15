 Veneto, Salvini: prossimo governatore sarà a Pontida,per Lombardia c’è tempo – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Palestinesi in fuga dall’assalto israeliano a Gaza City

15 Settembre 2025
Estero Videonews

Visita a sorpresa di militari Usa ad esercitazioni russo-bielorusse

15 Settembre 2025
Estero Videonews

Francesca Albanese (Onu): a Gaza si sta commettendo un “genocidio”

15 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Sardegna, la prima edizione del premio Ichnos di giornalismo

15 Settembre 2025
Estero Videonews

Macron con altri leader prepara Conferenza sulla soluzione due Stati

15 Settembre 2025
Estero Videonews

Rubio in Israele celebra i 5 anni Accordi di Abramo e poi vola a Doha

15 Settembre 2025
Cronaca Videonews

Maestri Fuori Classe, VIII festival sull’apprendimento continuo

15 Settembre 2025
Estero Videonews

Gaza, palestinesi piangono i morti dopo gli ultimi attacchi israeliani

15 Settembre 2025
Estero Videonews

Doha, la foto di famiglia dei leader dei paesi arabi e musulmani

15 Settembre 2025
Spettacolo Videonews

“Call My Agent 3” con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone

15 Settembre 2025
Politica

Veneto, Salvini: prossimo governatore sarà a Pontida,per Lombardia c’è tempo

“Per le Regionali sceglieremo le persone migliori”
Set 15, 2025

Roma, 15 set. (askanews) – “Sceglieremo le persone migliori per ciascuna regione: in Calabria continuità con Forza Italia, nelle Marche continuità con Fdi, in Veneto siamo a disposizione. La Lombardia voterà fra un po’ di tempo quindi c’è tempo”. Lo ha detto Matteo Salvini al Tg3 parlando dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

A Pontida “ci sarà il prossimo governatore del Veneto insieme a 500 sindaci e tanti ospiti stranieri: cito Bardella che spero sia il prossimo presidente in consiglio francese”, ha aggiunto.

Notizie Correlate

Politica

Influencer destra Usa contro Schlein, Pd: Meloni prenda distanze e si scusi

Set 15, 2025
Politica

Ucraina, Difesa smentisce adesione Italia a Sentinella est: nessuna decisione presa

Set 15, 2025
Politica

Terra fuochi, mercoledì 17 summit Governo a Caserta per avvio bonifica

Set 15, 2025