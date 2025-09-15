 Sanremo Padel Tour 2025: dal 19 al 21 settembre le finals con i big – askanews.it


Liguria Sport

Sanremo Padel Tour 2025: dal 19 al 21 settembre le finals con i big

Protagoniste anche leggende del calcio come Albertini e Di Canio
Set 15, 2025

Roma, 15 set. (askanews) – Tre giorni di sport e spettacolo nel cuore della Città dei Fiori. Dopo sei tappe in tutta Italia, dal 19 al 21 settembre piazza Colombo ospiterà le Finals del Sanremo Padel Tour 2025, evento che porterà sul campo i finalisti del circuito insieme a fuoriclasse del padel mondiale e grandi nomi del calcio.

Tra i protagonisti, si legge in una nota, sono attesi Federico Chingotto – numero 3 del ranking FIP e campione del mondo con l’Argentina – lo spagnolo Momo Gonzalez (13), insieme a Ignacio “Nacho” Sager e al giovane talento David Gala, classe 2006 e già top 50 del ranking mondiale. A bordo campo due coach d’eccezione: Marcela Ferrari, ct della Nazionale italiana, e Gaby Reca, ct dell’Argentina campione del mondo nel 2024. Spazio anche alla sfida speciale tra le leggende del calcio: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Paolo Di Canio e Dario Marcolin, che scenderanno in campo domenica per un match amichevole.

L’appuntamento finale del Sanremo Padel Tour – organizzato da E20 Sanremo con il patrocinio del Comune, il sostegno del Tavolo del Turismo, del Casinò di Sanremo e dell’Agenzia Regionale “In Liguria”- è stato presentato a Palazzo Bellevue alla presenza delle istituzioni locali e degli sponsor. Dopo l’evento di debutto a settembre 2024, il Tour ha toccato sei città italiane (da Torino a Napoli passando per Ravenna e Roma), coinvolgendo oltre 1.100 giocatori tra professionisti, amatori e Under 14. “Il Sanremo Padel Tour è nato come una scommessa e oggi è una realtà che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio”, ha dichiarato Fulvio Gazzola, AD di E20 Sanremo.

Soddisfazione condivisa dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: “Questo evento rappresenta per Sanremo un risultato di grande valore, perché permette di diffondere il nome della nostra città sul territorio nazionale, associandolo ad un’iniziativa sportiva moderna, dinamica e in forte crescita” Le finali del torneo Open si disputeranno sabato 20 settembre (15.30 femminile, 16.30 maschile), seguite dal match-esibizione con le stelle del padel mondiale. Domenica, conclude la nota, spazio alla sfida VIP tra i campioni di calcio.

